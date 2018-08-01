211 Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам - коррупционную схему выявили на трассе Костанай-Карабалык #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3479

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:48 Цитата: Сыкымы:

Речь была о взяточниках в сфере транспортного контроля, к

Нет.

Виноватых уже нашли и это водятелы каких то больших перегруженных двухсот тонных фур..

Именно они виноваты в том, что у нас такие дороги, конкретно в городе..

Ну а толстяки виноваты в тротуарах..

Теперь пусть платят столько, сколько пива выпивают..

До каждого грамма..

Ну еще может инопланетяне на тяжелых ракетах на асфальты приземляются, тоже не факт..