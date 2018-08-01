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≡ Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам - коррупционную схему выявили на трассе Костанай-Карабалык		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам - коррупционную схему выявили на трассе Костанай-Карабалык
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 июля представители департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции посетили пост транспортного контроля “Карабалык”. В этот же день на совещании в акимате района они рассказали о коррупционной схеме, действующей на трассе.
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§ Сыкымы
Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -...
Сыкымы


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Сообщений: 226
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Да да, ты предлагаешь с этими борцами следующий шаг, это борьба с толстяками..

Эка блаженного нашего понесло... Речь была о взяточниках в сфере транспортного контроля, корые наносят прямой ущерб государству и людям, и которых ты усердно оправдываешь.
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§ 211
Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам - коррупционную схему выявили на трассе Костанай-Карабалык
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3479
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Речь была о взяточниках в сфере транспортного контроля, к

Нет.
Виноватых уже нашли и это водятелы каких то больших перегруженных двухсот тонных фур..
Именно они виноваты в том, что у нас такие дороги, конкретно в городе..
Ну а толстяки виноваты в тротуарах..
Теперь пусть платят столько, сколько пива выпивают..
До каждого грамма..
Ну еще может инопланетяне на тяжелых ракетах на асфальты приземляются, тоже не факт..
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§ Сыкымы
Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Нет.
Виноватых уже нашли и это водятелы к

Кто нашёл? Кроме тебя, таких мыслей в этой ветке никто не высказывал...
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Страница 3 из 3«123
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