211 «Надо выбираться. Альтернативы нет» #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3466

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:51 Цитата: Vital:

Полицейских(бывший) угрожал охранику Усенко что б он покинул город , так как тут ему больше жить не



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774149&topic_id=35140&forumid=1#774149 Полицейских(бывший) угрожал охранику Усенко что б он покинул город , так как тут ему больше жить неИсточник:

Это не такие угрозы чтоб так их бояться..

Вообще нужно перестать их бояться..

Никогда их не боялся, даже когда мордовороты меня у них в кабинете меня пугали пытками..

Пусть только попробуют..

Да, одно время и деньги трясли , не без этого .

Но выбирая между ментами и бандитами, менты меньшее из зол...

Бандиты церемониться не станут..

Было уже, сталкивался с теми кто наезжал на меня чтоб я платил..

Ну это не на того конечно наехали, а если бы у меня никого не было за спиной?

Да сожгли бы давно или прикончили по быстрому..