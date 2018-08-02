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§ NG.kz
«Надо выбираться. Альтернативы нет»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33315
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство фигуриста Дениса Тена вызвало небывалый общественный резонанс по всему Казахстану. Причина бурной реакции на трагедию не только в том, что погиб спортсмен мирового класса, каких в Казахстане можно по пальцам пересчитать, но и в сочетании обстоятельств, которые заставили в очередной раз сделать вывод, что государство не способно в полной мере защитить своих граждан. В качестве выхода некоторые гражданские активисты предлагают реформировать МВД.
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§ Артем Марусич
Re: «Надо выбираться. Альтернативы нет»
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 45
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 02.08.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Наше общество не созрело для использования оружия". А из какого общества набрали наших полицейских?
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§ 211
Re: «Надо выбираться. Альтернативы нет»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3466
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Граждане иногда полиции боятся больше, чем преступников

Уже давно это не так, да так в принципе никогда и не было..
Всегда боялись беспредельщиков больше..
Мне это когда то сказал авторитетный Увадаемый в городе человек..
- Бойся только их, а на ментов всегда управа найдется..
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§ Vital
«Надо выбираться. Альтернативы нет»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5959
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.08.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Почему это не так. Вот к примеру идет суд. Как пишут в КН. Полицейских(бывший) угрожал охранику Усенко что б он покинул город , так как тут ему больше жить не дадут. С работы парень уже ушел. Я верю этим угрозам. Скорей всего "хорошие" знакомые остались еще на службе и будут его еще долго клювать. Я думаю история еще на этом не закончится. С
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§ 211
«Надо выбираться. Альтернативы нет»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3466
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Полицейских(бывший) угрожал охранику Усенко что б он покинул город , так как тут ему больше жить не

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774149&topic_id=35140&forumid=1#774149

Это не такие угрозы чтоб так их бояться..
Вообще нужно перестать их бояться..
Никогда их не боялся, даже когда мордовороты меня у них в кабинете меня пугали пытками..
Пусть только попробуют..
Да, одно время и деньги трясли , не без этого .
Но выбирая между ментами и бандитами, менты меньшее из зол...
Бандиты церемониться не станут..
Было уже, сталкивался с теми кто наезжал на меня чтоб я платил..
Ну это не на того конечно наехали, а если бы у меня никого не было за спиной?
Да сожгли бы давно или прикончили по быстрому..
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§ alex_60
«Надо выбираться. Альтернативы нет»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 932
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понеслось.
том пятый часть вторая.
дубль пятьсот триста пятый.
гражданин "не понимает".
в зеркало не смотрит.
клиника.
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§ Обликоморале
«Надо выбираться. Альтернативы нет»
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5727
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Время о...ых историй.
И уважаемые уже авторитетными стали. :lol:
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