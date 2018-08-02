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≡ "Никто кроме нас!" - десантники провели благотворительный пробег с участием ветеранов афганской войны в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Никто кроме нас!" - десантники провели благотворительный пробег с участием ветеранов афганской войны в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33315
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Хотелось бы больше таких мероприятий, чем ходить в фонтанах и в нетрезвом состоянии появляться в общественных местах, - отметил участник пробега, заместитель начальника десантно-штурмовой заставы Алмат ЖАРАСБАЕВ. - Я думаю спорт - это сила.
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§ 211
Re: "Никто кроме нас!" - десантники провели...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3466
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня племяш десантник, ну совсем никакущий..
Год службы в армии, два отпуска и мамашка его туда тоннами мяса и сала отправляла..
Что делает сейчас, таксует и работает грузчиком на складской иногда..
Хотя мечтал быть сотрудником полиции, потому пошел в десант..
Вот и все..
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§ Алиса
"Никто кроме нас!" - десантники провели благотворительный пробег с участием ветеранов афганской войны в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4278
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Алиса, 02.08.2018 - 16:48]
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§ Vital
Re: "Никто кроме нас!" - десантники провели...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5959
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.08.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и в нетрезвом состоянии появляться в общественных местах

Раньше боялись пьяных десантников . А теперь боятся пьяных полицейских. :)))
:lol:
Наверно это не когда не закончится))))
С праздником друзья!!! :lol:
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