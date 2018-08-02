211 Re: "Никто кроме нас!" - десантники провели... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3466

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:41 У меня племяш десантник, ну совсем никакущий..

Год службы в армии, два отпуска и мамашка его туда тоннами мяса и сала отправляла..

Что делает сейчас, таксует и работает грузчиком на складской иногда..

Хотя мечтал быть сотрудником полиции, потому пошел в десант..

Вот и все..