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≡ Евгений ШИБАРШИН: Хлипкая неприкосновенность		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Хлипкая неприкосновенность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33315
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Ереване суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Ему предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста, прошедших 1 марта 2008 года.
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§ таноми52
Re: Евгений ШИБАРШИН: Хлипкая неприкосновенность
таноми52


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Сообщений: 96
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.08.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева события в Армении лишний раз должны убедить в том, что вариант с преемником – самый подходящий. В противном случае не поможет даже неприкосновенность Лидера нации, закрепленная в Конституции РК.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31859

Что-то не просматривается преемник. Отсюда и непредсказуемость будущего. Остаётся - "надеяться на лучшее, готовиться к худшему"
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Хлипкая неприкосновенность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот без преемника сразу хаос..
Смотрю по Европам, безо всяких преемников или приёмников как то работают же, и неплохо живут..
А тов. Шибаршин стал как то постепенно глашатаем от власти..
Потихоньку, вроде незаметно, от критики до Нурлыкунства..
Что случилось?
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§ Sniper
Евгений ШИБАРШИН: Хлипкая неприкосновенность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.08.18 - 16:50
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Евгений ШИБАРШИН: Хлипкая неприкосновенность
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Смотрю по Европам, безо всяких преемников или приёмников как то работают же, и неплохо живут..

Мы не ЕВРОПА, если что. Менталитет другой и прочая прочая.
Что для казахстанца хорошо, то европейцу плохо. И наоборот.
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§ 211
Евгений ШИБАРШИН: Хлипкая неприкосновенность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
не ЕВРОПА, если что. Менталитет другой и прочая прочая.
Что для казахстанца хорошо, то европейцу плохо. И

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774139&topic_id=35151&forumid=1#774139

Ну миллионы наших товарищей все же уехали в Европу и теперь им хорошо..
Как и их детям и даже их внукам..
Назад то те уже не хотят..
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