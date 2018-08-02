211 Евгений ШИБАРШИН: Хлипкая неприкосновенность #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3465

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:53 Цитата: Обликоморале:

не ЕВРОПА, если что. Менталитет другой и прочая прочая.

Что для казахстанца хорошо, то европейцу плохо. И



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774139&topic_id=35151&forumid=1#774139 не ЕВРОПА, если что. Менталитет другой и прочая прочая.Что для казахстанца хорошо, то европейцу плохо. ИИсточник:

Ну миллионы наших товарищей все же уехали в Европу и теперь им хорошо..

Как и их детям и даже их внукам..

Назад то те уже не хотят..