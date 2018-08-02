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Валентин:
Недоволен полицией? Попробуй, сделай сам лучше!
Недоволен погодой? Попробуй, сделай сам лучше!
Недоволен зарплатой? Попробуй, сделай сам лучше!
Хех..
Все дело в том что я не то что недоволен полицией, я понимаю, откуда такая полиция берется, от соседа, от родственничка, от того же одноклассника, который там спился и умер..
Погодой я доволен, как и зарплату делаю сам..
Да, я недоволен зарплатой, но значит у меня нет мозгов на то просто..
Сам виноват что когда предлагали в ВУЗе бевплатно отучиться, не пошел, проявил слабость характера..
Тут прежде всего уже себя нужно винить, того молодого и красивого, которому это нафик не надо было..