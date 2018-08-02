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§ NG.kz
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33315
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители китайской компании НКС Corporation Limited посетили Костанай сегодня, 2 августа. Деловая встреча с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в административном здании, расположенном в индустриальной зоне.
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§ Валентин
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7422
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну и сравнивать ее с товарами народного потребления как то неуместно что ли..


Зря! Аргумент - универсальнейший, ты попробуй, тебе понравится.

Недоволен полицией? Попробуй, сделай сам лучше!
Недоволен погодой? Попробуй, сделай сам лучше!
Недоволен зарплатой? Попробуй, сделай сам лучше!
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот та же Нокиа..
Сильнейшая крутая марка, превратившаяся в пыль, потому что гордость не позволяла там что то новое сделать..
Нет ее..
Кроме бренда..
Стоит посмотреть что сделано с нуля..
И как сейчас она стоит и как ее раскупают..
Ну с чего то же китайцы начали..
У россиян те же датчики глонасс..
Как то все было топорно и страшно, но аедь начав, допинывают же как то..
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Недоволен полицией? Попробуй, сделай сам лучше!
Недоволен погодой? Попробуй, сделай сам лучше!
Недоволен зарплатой? Попробуй, сделай сам лучше!

Хех..
Все дело в том что я не то что недоволен полицией, я понимаю, откуда такая полиция берется, от соседа, от родственничка, от того же одноклассника, который там спился и умер..
Погодой я доволен, как и зарплату делаю сам..
Да, я недоволен зарплатой, но значит у меня нет мозгов на то просто..
Сам виноват что когда предлагали в ВУЗе бевплатно отучиться, не пошел, проявил слабость характера..
Тут прежде всего уже себя нужно винить, того молодого и красивого, которому это нафик не надо было..
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§ Тот самый
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.08.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
а их там и собирают. А у нас по сути тока колеса прикручивают, да к кузову двигатель. Ну это грубо говоря, но суть понятна.


Поэтому и "казахстанская" сборка неплохая, потому что чехи уже собранные Шкоды сюда шлют.

Вот только печалит, что эти рабочие места в "Азия-Авто" мы оплачиваем высокой ценой автомобилей. Зачем нужны такие заводы? Пусть честно конкурирует с б/у и другими, а не живут за счёт заградительных пошлин и придумок типа утильсбора, высокой пошлины при постановке на учёт и пр. Да ещё и в пресс-релизах хвалятся какие они молодцы.
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§ Тот самый
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.08.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У россиян те же датчики глонасс..
Как то все было топорно и страшно, но аедь начав, допинывают же как то..


с ГЛОНАСС другое: GPS контролируется американскими военными, для них и создавалась и несколько раз отключалась во время боевых операций их армии.

Поэтому использование GPS для военных других стран невозможно.

У России вторая в мире армия и должна же она иметь спутниковую навигацию сколько бы это ни стоило. А спутники ещё в 80хх начали запускать под неё.

Просто они пытаются как-то оправдать затраты и тоже используют ГЛОНАСС в народном хозяйстве и пр.

А наши автозаводы неконкурентны и без такой грубой поддержки правительством загнутся.

10 лет назад я мог Passat B5+ пригнать из Германии за миллион тенге, теперь я за 1 миллион даже того же самого пассата здесь не возьму. Хотя ему уже под 20 лет, из них 10 он отъездил здесь. А мне думается, что должны были цены стать еще ниже на б/у если у нас так активно поддерживается производство новых автомобилей.
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
наши автозаводы неконкурентны и без такой грубой поддержки правительством

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774148&topic_id=35147&forumid=1&1533217002

Да не то что заводы, люди сами неконкурентны..
Люди до того расслаблены и не любят трудиться..
Открой границы и пусть приедут китайцы или узбеки..
Они умнее?
Нет.
Они конкурентноспособнее и выживут всех сперва с тяжелых физических работ, не требующих ясности ума, а потом возьмуться за интеллектуальные профессии..
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а посему нужно хитрить, как то закрываться, где то не разрешать их товарам проникать, более конкурентноспособным и потому качественным и дешевым..
А потому и нужно приручать местный народишко хоть как то зарабатывать с умыслом на будущее..
Глядишь и детишки их уже будут немного хоть конкурировать с теми же китайцами..
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