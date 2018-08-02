Цитата: 211:

У россиян те же датчики глонасс..

Как то все было топорно и страшно, но аедь начав, допинывают же как то..





с ГЛОНАСС другое: GPS контролируется американскими военными, для них и создавалась и несколько раз отключалась во время боевых операций их армии.



Поэтому использование GPS для военных других стран невозможно.



У России вторая в мире армия и должна же она иметь спутниковую навигацию сколько бы это ни стоило. А спутники ещё в 80хх начали запускать под неё.



Просто они пытаются как-то оправдать затраты и тоже используют ГЛОНАСС в народном хозяйстве и пр.



А наши автозаводы неконкурентны и без такой грубой поддержки правительством загнутся.



10 лет назад я мог Passat B5+ пригнать из Германии за миллион тенге, теперь я за 1 миллион даже того же самого пассата здесь не возьму. Хотя ему уже под 20 лет, из них 10 он отъездил здесь. А мне думается, что должны были цены стать еще ниже на б/у если у нас так активно поддерживается производство новых автомобилей.