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§ NG.kz
«Надо выбираться. Альтернативы нет»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство фигуриста Дениса Тена вызвало небывалый общественный резонанс по всему Казахстану. Причина бурной реакции на трагедию не только в том, что погиб спортсмен мирового класса, каких в Казахстане можно по пальцам пересчитать, но и в сочетании обстоятельств, которые заставили в очередной раз сделать вывод, что государство не способно в полной мере защитить своих граждан. В качестве выхода некоторые гражданские активисты предлагают реформировать МВД.
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§ Артем Марусич
Re: «Надо выбираться. Альтернативы нет»
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 45
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 02.08.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Наше общество не созрело для использования оружия". А из какого общества набрали наших полицейских?
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§ 211
Re: «Надо выбираться. Альтернативы нет»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Граждане иногда полиции боятся больше, чем преступников

Уже давно это не так, да так в принципе никогда и не было..
Всегда боялись беспредельщиков больше..
Мне это когда то сказал авторитетный Увадаемый в городе человек..
- Бойся только их, а на ментов всегда управа найдется..
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