Цитата: Граждане иногда полиции боятся больше, чем преступников

Уже давно это не так, да так в принципе никогда и не было..

Всегда боялись беспредельщиков больше..

Мне это когда то сказал авторитетный Увадаемый в городе человек..

- Бойся только их, а на ментов всегда управа найдется..