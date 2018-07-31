Цитата: 211:

Ты жестко доказал что можно держаться тут не только ругаясь с кем то и что то доказывая..

Жаль конечно что основная часть форума не такая..



Энтот как всегда, о себе обязательно расскажет.

Ну таг не ругайся, будь адекватней.

