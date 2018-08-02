Цитата: Валентин:

Недоволен полицией? Попробуй, сделай сам лучше!

Недоволен погодой? Попробуй, сделай сам лучше!

Недоволен зарплатой? Попробуй, сделай сам лучше!

Хех..

Все дело в том что я не то что недоволен полицией, я понимаю, откуда такая полиция берется, от соседа, от родственничка, от того же одноклассника, который там спился и умер..

Погодой я доволен, как и зарплату делаю сам..

Да, я недоволен зарплатой, но значит у меня нет мозгов на то просто..

Сам виноват что когда предлагали в ВУЗе бевплатно отучиться, не пошел, проявил слабость характера..

Тут прежде всего уже себя нужно винить, того молодого и красивого, которому это нафик не надо было..