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≡ Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители китайской компании НКС Corporation Limited посетили Костанай сегодня, 2 августа. Деловая встреча с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в административном здании, расположенном в индустриальной зоне.
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§ Валентин
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7422
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну и сравнивать ее с товарами народного потребления как то неуместно что ли..


Зря! Аргумент - универсальнейший, ты попробуй, тебе понравится.

Недоволен полицией? Попробуй, сделай сам лучше!
Недоволен погодой? Попробуй, сделай сам лучше!
Недоволен зарплатой? Попробуй, сделай сам лучше!
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот та же Нокиа..
Сильнейшая крутая марка, превратившаяся в пыль, потому что гордость не позволяла там что то новое сделать..
Нет ее..
Кроме бренда..
Стоит посмотреть что сделано с нуля..
И как сейчас она стоит и как ее раскупают..
Ну с чего то же китайцы начали..
У россиян те же датчики глонасс..
Как то все было топорно и страшно, но аедь начав, допинывают же как то..
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Недоволен полицией? Попробуй, сделай сам лучше!
Недоволен погодой? Попробуй, сделай сам лучше!
Недоволен зарплатой? Попробуй, сделай сам лучше!

Хех..
Все дело в том что я не то что недоволен полицией, я понимаю, откуда такая полиция берется, от соседа, от родственничка, от того же одноклассника, который там спился и умер..
Погодой я доволен, как и зарплату делаю сам..
Да, я недоволен зарплатой, но значит у меня нет мозгов на то просто..
Сам виноват что когда предлагали в ВУЗе бевплатно отучиться, не пошел, проявил слабость характера..
Тут прежде всего уже себя нужно винить, того молодого и красивого, которому это нафик не надо было..
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§ Тот самый
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.08.18 - 18:11
Комментарий проходит проверку.
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§ Тот самый
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.08.18 - 18:27
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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