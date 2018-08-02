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§ NG.kz
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители китайской компании НКС Corporation Limited посетили Костанай сегодня, 2 августа. Деловая встреча с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в административном здании, расположенном в индустриальной зоне.
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
то 100% лучше там, если

Безусловно..
Тойоты должны собирать епонцы, а мерседесы и бмв германцы..
Но нужно же наконец с чего то начинать, хоть как то?
Учиться то хотя бы не отставать когда то же нужно?
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дошло до чего..
Кто из форумчан сможет отремонтировать старый советский Садко или Радугу, не говоря о том, чтобы сделать самому его с нуля?
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§ Vital
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5957
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.08.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати а что это за известная китайская компания НСК. ?)))
А то может какие аферисты как и лифтеры. Вдруг даже в китае их не кто не покупает. То тогда они нафиг нам тут не нужны. Гнать в шею. Я просто за госслужащих переживаю, им же в первую очередь в тюхают новые телеки:))))
:lol:
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§ MedVed820607
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне интересен интерес китайцев. В плане логистики. Беларусь выигрывает. Вокруг нее (для справки Беларусь всего на 9 тыс. кв. мкм больше кустанайской области, а население больше в 9,5 раз) больше чем 3-и крупных города Росиии. Помимо этого она граничит с Европой. И наверняка участникам их индустриального парка дадут свободную таможенную зону. Таким образом рынок труда лучше, логистика до рынка (реализации) лучше, выгода от освобождения там пошлин лучше.
Выбор очевиден. Странно что они вообще к нам попали...
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
интересен интерес китайцев. В плане логистики. Беларусь выигрывает. Вокруг нее (для справки Беларусь всего на 9 тыс. кв. мкм

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774117&topic_id=35147&forumid=1#774117

Ну айфоны вообще делаются у черта на куличках, однако же..
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§ Vital
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5957
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.08.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:

Ну почему же? Шанс есть и у нас. Кому там в европе нужны НСК ?)))
А мы могли б ими завалить всю азию. Плюс огромная армия госбюджетников у нас которым можно продать. Установить в каждом акимате , цоне и т.д. это огромный тираж. Потребуется лямы телеков. ;-)
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сяоми сейчас наверно там в Китае все выжигает вокруг себя..
Кстати по телекам попала в десятку сильнейших за какой то год от задумки до продажи..
Может потому еще несколько меньшие конкуренты начинают бегать по углам нашей планеты..
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§ Валентин
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7422
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кому что то не нравится, ну давайте сделайте свои..


Шикарный аргумент, Мереке Заканович.
Рекомендую воспользоваться им в следующий раз, когда женщина останется недовольной в постели.
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§ drakon
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14232
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Странно что они вообще к нам попали...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31878&start=15#comment_1

А пересадка в КОстанае,на Минский самолёт... :lol:
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§ yudjin
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5457
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.08.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кстати а что это за известная китайская компания НСК.

помню в конце 90-х когда у нас уже сдох телевизор Иверия Ц208, а на новый LG или Самсунг совершенно не было средств, у нас дома был китайский JINLIPU... мож это их детище?
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Рекомендую воспользоваться им в следующий раз, когда женщина останется

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774132&topic_id=35147&forumid=1&1533209697&1533209788

Ну..
Выражаясь языком пафоса- женщина не товар..
Ну и сравнивать ее с товарами народного потребления как то неуместно что ли..
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§ Сергей_я
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тойоты должны собирать епонцы, а мерседесы и бмв германцы..

а их там и собирают. А у нас по сути тока колеса прикручивают, да к кузову двигатель. Ну это грубо говоря, но суть понятна.
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§ Обликоморале
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 17:42
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5725
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 17:45
Комментарий проходит проверку.
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
собирают. А у нас по сути тока колеса прикручивают, да к кузову двигатель. Ну это грубо говоря, но суть понятна.

Ну как то же ведь россияне научились и красить, и железо какое никакое делать, и защиту в те же двери правильную вставлять, хотя смеялись то лет 20 назад как, точно так же..
И неплохие машины скажу по цене качество стали выпускать, с приходом ниссана и рено..
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