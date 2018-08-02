Цитата: Сергей_я:

собирают. А у нас по сути тока колеса прикручивают, да к кузову двигатель. Ну это грубо говоря, но суть понятна.



Ну как то же ведь россияне научились и красить, и железо какое никакое делать, и защиту в те же двери правильную вставлять, хотя смеялись то лет 20 назад как, точно так же..

И неплохие машины скажу по цене качество стали выпускать, с приходом ниссана и рено..