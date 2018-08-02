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§ NG.kz
«Свалки Костаная». «Это ужасное место во дворе»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33312
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О несанкционированной свалке в центре города «НГ» сообщила жительница Костаная, пенсионерка Мария ПЕТУХОВА.
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§ nopoxxx
«Свалки Костаная». «Это ужасное место во дворе»
nopoxxx


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 11.10.07
Отправлено: 02.08.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу осветить еще одну "свалку" находящуюся во дворе дома по улице Амангельды 95. Примечательность данной "свалки" и "туалета" в том, что она находится непосредственно за Областным судом и гаражами суда и гор. акимата. Бомжы и алкоголики превратили двор в свалку и туалет, во дворе стойкий запах фекалий, особенно в той его части, что примыкает к гаражам.
Практически каждый день приходится вызывать полицию.
Во дворе отсутствует нормальная детская площадка, из развлечений к услугам детворы: качелька, песочница, "половина" горки и аварийная "паутинка". После дождей добраться к мусорным контейнерам без преодоления водных преград невозможно. Детская площадка заросла травой по колено. Часть труб отопления во дворе без теплоизоляции, жители информировали об этом КТЭК, но результата нет, а теплопотери были бы приличные, если бы не бездомные, согревающие трубы своими телами всю зиму.
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[Исправлено: nopoxxx, 02.08.2018 - 15:34]
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