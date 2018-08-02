nopoxxx «Свалки Костаная». «Это ужасное место во дворе» #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 123

Регистрация: 11.10.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:31 Прошу осветить еще одну "свалку" находящуюся во дворе дома по улице Амангельды 95. Примечательность данной "свалки" и "туалета" в том, что она находится непосредственно за Областным судом и гаражами суда и гор. акимата. Бомжы и алкоголики превратили двор в свалку и туалет, во дворе стойкий запах фекалий, особенно в той его части, что примыкает к гаражам.

Практически каждый день приходится вызывать полицию.

Во дворе отсутствует нормальная детская площадка, из развлечений к услугам детворы: качелька, песочница, "половина" горки и аварийная "паутинка". После дождей добраться к мусорным контейнерам без преодоления водных преград невозможно. Детская площадка заросла травой по колено. Часть труб отопления во дворе без теплоизоляции, жители информировали об этом КТЭК, но результата нет, а теплопотери были бы приличные, если бы не бездомные, согревающие трубы своими телами всю зиму.

diQ8WK

bVCcQe

jNVaBK

bE42rK

iw9Vdz

Whats_App_Image_2018_07_27_at_20_31_58.jpg Whats_App_Image_2018_07_27_at_20_31_59_1.jpg Whats_App_Image_2018_07_27_at_20_31_59.jpg Whats_App_Image_2018_07_27_at_20_32_00_1.jpg Whats_App_Image_2018_07_27_at_20_32_00.jpg Whats_App_Image_2018_07_27_at_20_32_01.jpg



[Исправлено: nopoxxx, 02.08.2018 - 15:34]