Сыкымы Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -... #23





(Полноправные пользователи) Сообщений: 216

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:04 Цитата: 211:

Смысл таскать ее?

Другое дело когда то товар, а не чье то личное изделие..

Ещё раз: транспортники за взятку пропускают "перегруз", который пропускать вообще НЕЛЬЗЯ. Этот "перегруз" потом едет не по отдельным дорогам, а по дорогам общего пользования и "разбивает" их в хлам, а по этим же дорогам ездят все, и ты в том числе. По твоей логике, взятка транспортникам - нужное дело. Может быть и нужное, но не для всех, а только тем, кому нужно провезти "перегруз". Ты "перегруз" не провозишь, но вынужден ездить по разбитым дорогам и "убивать" свою машину забесплатно, но ратуешь за взятки транспортникам. Продолжаю твою логику - заплати транспортникам и пусть переносят на себе твою машину, чтоб не ушатать её. Тоже будет взятка должностному лицу и по отношению к тебе и твоей машине они тоже будут делать нужное дело.