Цитата: Сегодня мы налаживаем деловые связи, устанавливаем взаимовыгодное сотрудничество, - отметил аким Костанайской области. - Наш регион расположен в северной части страны, рядом три крупных российских города: Челябинск, Оренбург, Курган. Жители РФ также смогут стать потребителям телевизоров, производимых в Костанае. Мы и так уже тесно сотрудничаем с китайскими компаниями. К примеру, реализуем проект по выпуску автомобилей стоимостью $1,2 млрд. Меры государственной поддержки для инвесторов полностью окупаются. В нашей индустриальной зоне площадью 400 гектаров сейчас реализуются 11 крупных проектов.

Не сказал то самое главное. А еще нам нужен откат 30% от всех выделенных денег. И потом мы будем вам мозги часто травмировать. Дай нам на это, дай на то, иначе не дадим работать. Вот завод по производству лифтов и масел не выдержал этого и послал нас подальше.