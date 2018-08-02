таноми52 Re: «Будоражит, когда прихожу на побережье» #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 95

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:57 Как же много значит природная среда! Вот итальянцы - самая поющая нация на Земле! А как не запеть: море синее, небо голубое, пляжи, оливки, ласковое солнце. Вспоминаем себя, когда выходим на улицу в первый теплый солнечный день весны - прекрасное настроение, радость, прилив сил - хочется сделать и то, и это - море по колено, горы по плечо! А вот серая дождливая осень с лужами и грязью - унылое настроение, клонит в сон, не хочется никуда . Про зиму вообще молчу. А сколько одежды нужно: на лето. зиму, демисезон. А они, баловни природы, ещё и удивляются, почему мы так редко улыбаемся?

Но зато природа нас закаляет и физически, и, как следствие её преодаления, морально! В случае мировых природных катаклизмов у нас больше шансов выжить - будем этим утешаться!