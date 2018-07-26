211 Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3437

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:55 И опять обо мне любимом..

Вам надоело что ли в соответствующей мною придуманной вам ветке общаться?

А не заметили как стало мирно без вас?

Вы, которые трое обо мне?

Любуйтесь природой лучше, это делаю я всегда, независимо от того что думает общество..

Как и природа собственно, да да, она такая..