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§ NG.kz
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночь с 27-го на 28 июля будет одной из самых интересных в астрономическом отношении. Все любители наблюдательной астрономии уже начищают линзы своих оптических приборов и выбирают удобное местечко для ночной вахты.
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§ 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3437
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
дадут

Если ты заметил, я часто смотрю на солнце, воду и Землю, мне нравится их сочетание..
Луна..
Такая одинокая и все равно такая прекрасная..
С ее высоты видно, как стада человекусов изничтожают Землю ради своего пропитания..
И иногда хочется побыть таким же одиноким как и она, прочувствовать себя вне Стада..
Так что твое стадное слово Дадут, тут не совсем уместное..
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§ Сыкымы
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.08.18 - 02:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
твое стадное слово Дадут

да не моё это... В "стадо" троллей ты загнал себя сам...
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§ Сыкымы
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.08.18 - 02:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
...Если ты заметил, я часто смотрю на солнце, воду и Землю...

Не заметил...Игру на публику- вижу денно и нощно...
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§ Обликоморале
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
Обликоморале


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Сообщений: 5720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 07:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Игру на публику

У чела возрастом под полтос, до сих пор есчо в одном месте детство до сих пор. :lol:
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§ alex_60
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
alex_60


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Сообщений: 931
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Игру на публику- вижу денно и нощно...


Нарцисс. есть такой цветок. а есть такой человек.
здесь второе.
и не более.
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§ 211
Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3437
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И опять обо мне любимом..
Вам надоело что ли в соответствующей мною придуманной вам ветке общаться?
А не заметили как стало мирно без вас?
Вы, которые трое обо мне?
Любуйтесь природой лучше, это делаю я всегда, независимо от того что думает общество..
Как и природа собственно, да да, она такая..
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