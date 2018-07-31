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Страница 870 из 870«1...868869870
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14230
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Мы поливаем.жара 39 градусов... :lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3437
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.07.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы сегодня опять на роднике..
Холодно..
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14230
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
как-то так получилось)))))
Спасибо, Алиса!...
:lol: :lol: :oops:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3437
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.07.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Уже 8 лет..
А только недавно мы казалось с тобой спорили до белого каления..
Мои поздравления..
Ты жестко доказал что можно держаться тут не только ругаясь с кем то и что то доказывая..
Жаль конечно что основная часть форума не такая..
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


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Сообщений: 48
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.08.18 - 04:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут некий господин обещал областному Акиму провести сравнительные испытания местной туалетной бумаги. Надеюсь Дракоша предоставит своему дружку несколько страниц в Деревне. Для публикации материала. Обещания нужно выполнять. Пургометить на форуме каждый может. Для этого много ума не надо. :-P
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.18 - 07:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты жестко доказал что можно держаться тут не только ругаясь с кем то и что то доказывая..
Жаль конечно что основная часть форума не такая..

Энтот как всегда, о себе обязательно расскажет.
Ну таг не ругайся, будь адекватней.
:lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.18 - 07:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
пожар в лесу

Походу кто то решил дровишками разжиться.
Выгорит гектар, напишут десять. :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14230
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Убитые и узкие немецкие дороги.
Вон как в руль вцепился...страшно?))
Да,конечно страшно. Ямы,кочки - нужно объезжать,
а тут пожарка - навстречу мчится. Нужно дорогу-
освобождать...
:lol: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14230
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я ващет про валерьянку.

Нет,такого лекарства,как Валерьянка,
Валидол, у нас в Аптеках. Это вас
там - дурят... :lol: :-o :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14230
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как приятно,после знойного дня -

посидеть в холодке... :lol: :-o :lol: ;-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а тут пожарка - навстречу мчится.

В кювет поди съезжал?))
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это вас
там - дурят...

Не знаю, не знаю...коты с кошками на валидол не ведутся, а вот до валерьянки охочи. Её даже инопланетяне употребляют.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14230
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЖКХ опять - приехало.Поливает весной, высаженные

кусты.Вместо спиленных - деревьев. При этой жаре
3 раза в неделю - приезжают... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14230
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Её даже инопланетяне употребляют.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774068&topic_id=25576&forumid=2#774068

Это они вам её - завозят?... :lol: :-o
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