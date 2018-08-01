Menden1968 Re: Новые 11 знаков «Купание запрещено» установили вместо... #2





(Пользователи) Сообщений: 34

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 21:47 В этот раз, чтобы не делать знаки привлекательными для любителей зарабатывать на сдаче металла, их решили сделать деревянными.



Ну додумались деревянные,а к зиме и эти стындят на дрова или сейчас надумаю костёр разжечь или шашлыки пожарить.Поставьте бетонную стену и сделайте надпись.....но гарантий не кто не даст могут и стену стындить.