Сергей_я Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2521

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:31 Кстати в соц.сетях пишут, что тему эту уже подымали лет 5 назад. Был даже репортаж полноценный по КТК про этот случай. Но видать от этой кормушки много кто кормится, поэтому ничего не изменилось