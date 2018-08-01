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≡ Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам - коррупционную схему выявили на трассе Костанай-Карабалык		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам - коррупционную схему выявили на трассе Костанай-Карабалык
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 июля представители департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции посетили пост транспортного контроля “Карабалык”. В этот же день на совещании в акимате района они рассказали о коррупционной схеме, действующей на трассе.
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§ Обликоморале
Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам - коррупционную схему выявили на трассе Костанай-Карабалык
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
То нужно сделать адекватную плату за перегруз

Как говорят в таких случаях- держи карман шире.
И даже если сделают, то есть следующая поговорка -" Аппетит приходит во время еды".
Почувствуют золотую жилу, начнут повышать поквартально.
8-)
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§ лимон
Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 765
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.08.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Останавливает жолпол, перевоз взрывчатых, штраф 120 тыс тенге.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31867


может всё-таки взрывоопасных? за взрывчатые вещества уголовная статья так-то и штрафом не отделаетесь. то есть канистра с бензином в багажнике тоже шраф? что-то больше на развод похоже. на АГЗС частники постоянно баллоны газовые туда сюда возят, проблем не видел. кто в теме?
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§ MedVed820607
Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -...
MedVed820607


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Сообщений: 56
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

насколько помню для провоза взрывоопасных и пр опасных веществ нужен спец.оборудованный авто со знаками. Такие прямоугольные с цифрами какими то и "рисунком" пожароопасности.
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§ Сергей_я
Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2521
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати в соц.сетях пишут, что тему эту уже подымали лет 5 назад. Был даже репортаж полноценный по КТК про этот случай. Но видать от этой кормушки много кто кормится, поэтому ничего не изменилось
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§ лимон
Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам - коррупционную схему выявили на трассе Костанай-Карабалык
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 765
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.08.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:


это если перевозятся не штучно, т.е. оптом, тут похоже надо досконально изучать вопрос
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