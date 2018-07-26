211 Два ярких астрономических события можно будет наблюдать завтрашней ночью #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3436

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:35 Цитата: Сыкымы:

дадут

Если ты заметил, я часто смотрю на солнце, воду и Землю, мне нравится их сочетание..

Луна..

Такая одинокая и все равно такая прекрасная..

С ее высоты видно, как стада человекусов изничтожают Землю ради своего пропитания..

И иногда хочется побыть таким же одиноким как и она, прочувствовать себя вне Стада..

Так что твое стадное слово Дадут, тут не совсем уместное..