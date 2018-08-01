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§ NG.kz
Поиграли в производство мяса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33302
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.18 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В РК актуализирована государственная программа развития мясного животноводства. И конвейерный подход - концептуальная основа изменений. По крайней мере, так на вопрос «НГ» ответил вице-министр сельского хозяйства Арман ЕВНИЕВ.
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§ Sniper
Re: Поиграли в производство мяса
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.08.18 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родственник получил кредит на создание КХ по разведение овец 4 миллиона теньге. Когда посчитали затраты, нужно было получить 40 лимонов. 1 трактор МТЗ-80 с сенокосилкой стоит 17 миллионов теньге. Вот и вся отгадка.
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§ pandit
Re: Поиграли в производство мяса
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 01.08.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух ты, сколько новых слов и терминов узнал из статьи. А простой старый вопрос не отвечен - где заводы по производству комбикормов в этой программе? Или белок для роста мяса только из травы будут животные брать? Сколько будет стоить экструдированный корм при нынешних ценах на эл/энергию? Это первое что пришло в голову, без анализа даже. Первое впечатление такое, что коров выгнали на пастбища утром и вечером загнали, вот и вся идея. Ну что же, новизна так и прет.) Ждем Земельный кодекс...
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§ MedVed820607
Re: Поиграли в производство мяса
MedVed820607


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Сообщений: 53
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 01.08.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И повторяя это, сами увидели, что делают все последовательно, а можно параллелльно, одновременно, экономя время. Ценно, что сами во время игры к этому пришли.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=627&storyid=24535
Неее товарисч. Только последовательно. Т.к. паралельно можно только в паралельной реальности. Не имея земли тебе кредит не дадут. Не имея решения банка о выдаче смысла заключать договор нет. Нен имея договора просчитать поставку невозможно. С одной стороны ну можно же предварительно обо всем договориться??? Ну да ..... а Толку то?. Договорился об одном потом землю дали не ту, крдеит дали не столько и не тогда. А поставщик к тому времени либо все продал либо цену задрал... Вот и выходит потом деньги на руках есть куча бумаг подписана с "одними" планами, а потратить их можешь только на другие реальные факты
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§ 211
Re: Поиграли в производство мяса
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3436
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.08.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мясо скользкая вещь..
Не каждый сможет, проведи или прослушай хоть тысячу тренингов.
Соляра, вода, свет, пастбища, все дорогое..
В кредит залезть и закупить и любой дурак сможет..
Вот только отдача то какая будет..
А вот надо бы как то без кредитов пробовать..
Да и никто не гарантирует что с каждой коровы или гуся, государство не захочет брать пенсионные отчисления, а это еще 28 тысяч с одной головы..
Нет чего то постоянного, шатания из стороны в сторону..
Конечно дешевле китайскую колбасу хрюмкать..
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§ Sniper
Поиграли в производство мяса
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.08.18 - 00:37
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§ Сыкымы
Поиграли в производство мяса
Сыкымы


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Сообщений: 210
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.08.18 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Или белок для роста мяса только из травы будут животные брать?

Ещё из покупного порошка, для быстрого прироста. Потому кормовой кластер и не учитывается. Зачем выращивать зерновые на кормА? Всё зерно на продажу, а коровки с поросятками и на искусственном белке вырастут. И будет говядина со свининой по вкусу и качеству как сейчас любая магазинная курятина. Хотя, о чём я... Уже многие местные частники кормят животину чудодейственными порошками в ущерб качеству ради быстрого прироста мяса. И домашняя курятина не отличается по вкусу от фабричной.
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