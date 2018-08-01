bgb Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3917

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:31 открыли америку! все давно об этом знают, включая и районных антикоррупционщиков. за руку прям не ловили, но ведро с баблом находили.

кто по чесноку проедет - тех потом еще по трассе подкарауливают.

Цитата: Vital:

П.с а как же автовесы в федоровке? Там же не даж взятку

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31867?1533144286 П.с а как же автовесы в федоровке? Там же не даж взяткуИсточник:

там уже давно ничего не работает, но знаки почему-то не убрали, поэтому там жппшники тоже караулят.

любая трасса от границы - такая кормушка, что мало кому снилась! столько людей кормится...