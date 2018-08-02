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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33302

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:27 Убийство фигуриста Дениса Тена вызвало небывалый общественный резонанс по всему Казахстану. Причина бурной реакции на трагедию не только в том, что погиб спортсмен мирового класса, каких в Казахстане можно по пальцам пересчитать, но и в сочетании обстоятельств, которые заставили в очередной раз сделать вывод, что государство не способно в полной мере защитить своих граждан. В качестве выхода некоторые гражданские активисты предлагают реформировать МВД.

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