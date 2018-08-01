bgb Главный тренер "Тобола" подал в отставку после вылета из Лиги Европы #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3917

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:43 не бабло, а баблище выделяют, меняем игроков, тренеров, стадиону можно позавидовать, а ничего не меняется...

ну не наш это спорт, не наш!!!

у нас хорошие боксеры, борцы и еще кто-то, но не футболисты...

бьемся в ворота, но понять не можем!!!



[Исправлено: bgb, 01.08.2018 - 23:46]