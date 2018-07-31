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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33301
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, что в защиту районного акимата ринулись ветераны госслужбы с демагогическими заявлениями типа: разве плохо, что улицы в районе будут чистыми. Вот таких кадров и подтягивают в общественные советы и специальные мониторинговые группы в районе.
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§ Сыкымы
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
Сыкымы


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Сообщений: 206
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.07.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...попечители по-прежнему заняты сбором средств с родителей на ремонт и другие «неотложные нужды школы», хотя и министерство образования, и управления на местах не однажды заявляли, что нужды школы полностью обеспечивается бюджетом...

Есть ещё нужды директоров... Но есть и мамочки, которые тычут где ни попадя договором с "фондом помощи школе", мол, я же вот сдаю деньги в фонд - ставьте моему чаду хорошие оценки. Так что сами и расслабляют директорат...
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3436
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еще более странным выглядит привлечение сотрудников школ Костанайского района в качестве рабсилы для подметания дорог в п. Ми

Хех..
А не кажется еще более странным еще более странного, что сами сотрудники школ согласились на это, как..
Не скажу..
А может какие грешки свои отрабатывали проще говоря?
Может сами того желали?
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§ ПростоЯ
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
ПростоЯ


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 11.07.18
Отправлено: 01.08.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Вы что говорите? По себе судите? у нас сейчас учителя - самые бесправные.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3436
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.08.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПростоЯ:
нас сейчас учителя - самые бесправные.

Это почему?
Может потому что они сами выбрали это?
Но зачем?
И если им Это нравится, то зачем тогда играть на этом товарищу Денисову?
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