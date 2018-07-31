Цитата: ...попечители по-прежнему заняты сбором средств с родителей на ремонт и другие «неотложные нужды школы», хотя и министерство образования, и управления на местах не однажды заявляли, что нужды школы полностью обеспечивается бюджетом...

Есть ещё нужды директоров... Но есть и мамочки, которые тычут где ни попадя договором с "фондом помощи школе", мол, я же вот сдаю деньги в фонд - ставьте моему чаду хорошие оценки. Так что сами и расслабляют директорат...