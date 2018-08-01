/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новые 11 знаков «Купание запрещено» установили вместо украденных в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Новые 11 знаков «Купание запрещено» установили вместо украденных в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33301
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед началом купального сезона, 31 мая, на берегу Тобола установили 11 знаков, но через неделю остался только один. С начала лета в Костанае утонули два человека, в Костанайском районе, куда относится Гагаринская плотина, - трое.
Читать новость

§ Vital
Re: Новые 11 знаков «Купание запрещено» установили вместо...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На официальные пляжи нужно набирать девушек - спасателями 90-60-90. Как в кино спасатели малибу. Тогда не кто не будет купатся где попало .
Профайл

§ Menden1968
Re: Новые 11 знаков «Купание запрещено» установили вместо...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этот раз, чтобы не делать знаки привлекательными для любителей зарабатывать на сдаче металла, их решили сделать деревянными.

Ну додумались деревянные,а к зиме и эти стындят на дрова или сейчас надумаю костёр разжечь или шашлыки пожарить.Поставьте бетонную стену и сделайте надпись.....но гарантий не кто не даст могут и стену стындить.
Профайл

§ 211
Re: Новые 11 знаков «Купание запрещено» установили вместо...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3436
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.08.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Посмотришь на этот берег, и купаться не захочешь сам в этом гадюшнике..
Поражаюсь людишкам..
Кто в таких местах купается что на фото, наверно не следит за мобой..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 1
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх