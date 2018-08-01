Цитата: Vital:

Хочешь заманить богатством из бахрейна?



У него же авто, на котором то ли гитлер ездил, то ли трумен. С двумя 12-ти цилиндровыми моторами.

Он его за 200 тысяч купил. Не помню чего только.

Где то в прибалтике он его надыбал.