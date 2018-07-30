лимон Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 759

Регистрация: 21.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:46 Цитата: Sniper:

Загнать бомжей в ихний Центр адаптации. Накостылять по шее охранникам. Что бы следили за своим контингентом. Сколько вокруг в лесах брошенных пионерлагерей. Почему нельзя перетащить туда бомжей



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35123&viewmode=flat&sortorder=0&start=15 Загнать бомжей в ихний Центр адаптации. Накостылять по шее охранникам. Что бы следили за своим контингентом. Сколько вокруг в лесах брошенных пионерлагерей. Почему нельзя перетащить туда бомжейИсточник:



шта? в центры адаптации никого насильно не доставляют, для пребывания там нужно соблюдать правила, естественно там летом постояльцев мало ибо хотят бухать и ночевать можно и на улице (в кустах). какие брошенные пионерлагеря? растащенные на стройматериал? или без коммуникаций вообще?