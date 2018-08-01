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Страница 19 из 19«1...171819
§ Sniper
Антифлуд для адекватныхъ.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.08.18 - 04:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталий Парамонович. Спроси у местного ветеринара. Почему этот ишак от тебя ни на шаг не отходил?
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.18 - 07:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Виталя, ай красава. Хороший мини фоторепортаж с комментариями.
Не у Стерлингова чаем бы? )))
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* alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 929
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.18 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Тут не просто ферма. Тут свое производство. Колбас- малбас делают


наверно и столовая есть.
свеженина там , шашлычок из парного мясца.
по деревенски.
красота.
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§ Маркс
Антифлуд для адекватныхъ.
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 01.08.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
наверно и столовая есть.
свеженина там , шашлычок из парного мясца.
по деревенски.
красота.

Сначала ты кормишь животных печеньками, а потом они тебя своим мясцом.
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§ Алиса
Антифлуд для адекватныхъ.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4276
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.08.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Возможно. Надеюсь что получится остатся

Лиля однозначно туда не поедет ... :-x
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§ Volonter
Антифлуд для адекватныхъ.
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 01.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, день добрый! Давненько не был на форуме - только увидел новую ветку. Пустите меня тоже)
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Неа))) армяне держут.
Цитата:
alex_60:

Нету столовой. С собой все можно купить. Так все и делают. Меня бесплатно угощяли.
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Как это не поедит? :-o
Разве это не мечта любой женщины. Бросить все домашние хлопоты стирки , варки и рвануть на деревню))) Молочко подоить у коровки и козочьки. Хрюшкам хвосты покрутить:))) :lol:
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Морда довольная . Все печеньки сточил.
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие простые мороженки делают сами. Пломбир. 0% сухого молока.)))
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* alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 929
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Морда довольная . Все печеньки сточил.


Цитата:
Vital:
Меня бесплатно угощяли.


баш на баш.
ну если тебя не печеньками угощали, то ты вообще в плюсе.
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§ Алиса
Антифлуд для адекватныхъ.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4276
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.08.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Разве это не мечта любой женщины. Б

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=773977&topic_id=34986&forumid=2&1533114645

да да, так и есть - она жаждет этого...
Ты мне щас про мультфильм напомнил - почти про тебя и Лилю (страшный сон Лили)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=242&v=f5dX4-rQCC8

[Исправлено: Алиса, 01.08.2018 - 15:13]
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§ Sniper
Антифлуд для адекватныхъ.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.08.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напрасные потуги. Простоват и бедноват Виталик для Лилии. Женщины такое за версту чуют. Может и в своей семье у тебя такое уже было?
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Бакчан ты че в конкуренты метишь? Хочешь заманить богатством из бахрейна? ))) :lol:
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Страница 19 из 19«1...171819
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