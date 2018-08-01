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§ NG.kz
Главный тренер "Тобола" подал в отставку после вылета из Лиги Европы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33301
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
60-летний Никитенко до "Тобола" возглавлял молодежную сборную Казахстана, а до этого в его тренерский карьере были "Актобе", "Кайрат", "Атырау" и "Кайсар". Команды Никитенко дважды выигрывали чемпионат Казахстана и по два раза - Кубок страны.
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§ Vital
Главный тренер "Тобола" подал в отставку после вылета из Лиги Европы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проходной двор какой то а не команда.
И как будто тренер с начало самого незнал что они вылетят с лиги. Капец . Детский сад.

[Исправлено: Vital, 01.08.2018 - 20:05]
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* drakon
Главный тренер "Тобола" подал в отставку после вылета из Лиги Европы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14227
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Капец . Детский сад.

Я тоже так - переживался,когда они - вылетели.
Думал будут у нас,тут играть в финале.
А может в Испании или Франции... :lol: ;-) :-(
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