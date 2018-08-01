/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам - коррупционную схему выявили на трассе Костанай-Карабалык		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам - коррупционную схему выявили на трассе Костанай-Карабалык
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33301
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 июля представители департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции посетили пост транспортного контроля “Карабалык”. В этот же день на совещании в акимате района они рассказали о коррупционной схеме, действующей на трассе.
Читать новость

* drakon
Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14227
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Пограничникам - сколько?... :lol:
Профайл

§ 211
Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.08.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот..
Людишкам сделали хуже..
Как раз тот случай, когда коррупция народу нужна..
Просто необходима..
Профайл

§ pandit
Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 01.08.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скажите, как можно пригласить противодействие коррупции на случай, подобный сегодняшнему со мной? Живу в селе, газбаллоны не возят, закончился баллон - в багажник и в город. Останавливает жолпол, перевоз взрывчатых, штраф 120 тыс тенге. Отдаю 2 тыс и еду дальше. Заботливые типа, о жизни и здоровье... Как сделать такую подставу жолпол? Согласен за свои выброшенные на ветер 2 тыс полдня ездить с баллоном по городу..))
Профайл

§ Vital
Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю на че у нас идет древесина. Ну похоже она выростит теперь в цене в два раза.
П.с а как же автовесы в федоровке? Там же не даж взятку
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 2
Всего: 159

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх