pandit Re: Две тысячи транспортникам и две тысячи гаишникам -... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 325

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:48 скажите, как можно пригласить противодействие коррупции на случай, подобный сегодняшнему со мной? Живу в селе, газбаллоны не возят, закончился баллон - в багажник и в город. Останавливает жолпол, перевоз взрывчатых, штраф 120 тыс тенге. Отдаю 2 тыс и еду дальше. Заботливые типа, о жизни и здоровье... Как сделать такую подставу жолпол? Согласен за свои выброшенные на ветер 2 тыс полдня ездить с баллоном по городу..))