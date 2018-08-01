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§ NG.kz
Участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перекрытие части улицы Гагарина в границах улиц Алтынсарина и Каирбекова связано с продолжающейся реконструкцией улицы. Об этом сообщили в пресс-службе акима города. 9 маршрутов автобусов изменят схему движения.
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§ DENISKA
Re: Участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
DENISKA


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6191
Регистрация: 22.10.11
Отправлено: 01.08.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет Жопа на Баймагамбетова - теперь на КСК осталась одна большая дорога ((((
Может уже будет новость "откроют дорогу..."
Или ожидать их в ноябре???
Надо лисапед купить...
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