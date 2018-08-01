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§ NG.kz
Сыр снаружи и внутри
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33297
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная закуска из молодых кабачков. Готовим из тех, что нежные, без сформировавшейся семенной камеры. Я такие не чищу и вам советую не заморачиваться. Такие, конечно, хороши и просто жареными. Чуть зазолотятся - снял со сковороды, посыпал чесноком и укропом да со сметаной... Но кабачки в кляре - еще вкуснее.
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§ Trueman4400
Re: Сыр снаружи и внутри
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 01.08.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вкусно даже читать!
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