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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33297

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:02 Отличная закуска из молодых кабачков. Готовим из тех, что нежные, без сформировавшейся семенной камеры. Я такие не чищу и вам советую не заморачиваться. Такие, конечно, хороши и просто жареными. Чуть зазолотятся - снял со сковороды, посыпал чесноком и укропом да со сметаной... Но кабачки в кляре - еще вкуснее.

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