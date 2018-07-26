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§ NG.kz
У государства должна быть идеология
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33297
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 06:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошло больше года после публикации программной статьи Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Для реализации предложенных в ней идей структуры исполнительной власти создали оргкомитеты, разработали планы мероприятий, выделили немалые деньги и уже начали отчитываться о проделанной работе. Но пока все эти действия затрагивают поверхностный слой общественного сознания. Что нужно, чтобы этот процесс пошел в глубину? Эту тему обозреватель «НГ» обсудил с доктором философских наук Сафаром КОЛДЫБАЕВЫМ, доктором исторических наук Дмитрием ЛЕГКИМ и кандидатом философских наук Юрием БОНДАРЕНКО.
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§ 211
У государства должна быть идеология
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 16:17
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
У государства должна быть идеология
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.18 - 16:30
Комментарий удален модератором.
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§ Сыкымы
У государства должна быть идеология
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.07.18 - 03:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я согласен хотя бы тысяч за 20 долларами стать патриотом

Ну, обычно, за деньги становятся предателями...Прося деньги за свои "принципы" - патриотом своей Родины ты НИКОГДА не станешь!!!
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§ Сыкымы
У государства должна быть идеология
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.07.18 - 03:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Одной идеологии совсем мало..

Про идеологию я тебе оч просто расскажу. Пока будут такие как ты -
Цитата:
Полиция превратилась в Антиидеолога.. Встал нечаянно под знак и никому не мешаю, коммент написать тут, на частной машине какие то полицейские с какой то деревни останавливаются и просят денег.. Ну предупреди ты, чо сразу бабки то? Штуку пришлось отдать.. Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=773376&topic_id=35076&forumid=1#773376

- будут, такие как они.
Модернизируя сознание взяткодателя, можно у взяткобрателя добиться полного отсутствия желания брать взятку, потому как нет смысла просить взятку, если её все равно не дадут, а отведут под белы рученьки в суд.
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§ Sniper
У государства должна быть идеология
Sniper


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Сообщений: 40
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.07.18 - 04:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идеология давно привнесена в нашу жизнь, только многие не хотят замечать этого. Вон мулла в раз в день вторгается в духовное пространство горожан, оглашая своими криками окрестности. Где в Конституции прописано про мусульманскую сущность нашего государства?
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§ 211
У государства должна быть идеология
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну, обычно, за деньги становятся предателями...Пр

А вот тут мы подошли к самому главному патриотической составляющей..
То есть, ты хочешь сказать, что те, кто уехали в другие страны ради будущего, а это именно ради денег для потомства, не патриоты Америк, Германий, Израиля, той же России, а их предатели?
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§ 211
У государства должна быть идеология
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Модернизируя

Нет такого понятия..
Модернизировать можно железку, производство, но не свое старое советское сознание..
А потому как я всегда и говорил, нужно просто подождать нашего полного физическое завершение нашего цикла..
Ну не Отмодернизировать его..
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§ таноми52
Re: У государства должна быть идеология
таноми52


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Сообщений: 94
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда при капитализме не будет СОЦИАЛЬНОЙ справедливости! Ст. 174 УК РК кого защищает от разжигания СОЦИАЛЬНОЙ и СОСЛОВНОЙ розни? Как вовремя олигархи подсуетились и законодательно обезопасили себя
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§ 211
У государства должна быть идеология
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Никогда при капитализме не будет СОЦИАЛЬНОЙ справедливост

А как в Норвегии или Швеции?
В Германии, где пенсия равно 2 с лишним тысячи евро получают?
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§ Trueman4400
Re: У государства должна быть идеология
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 01.08.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец-то, после урывочных дискуссий на тему модернизации общественного сознания, глубокое, авторитетное мнение. Юрий Бондаренко правильно задал вопросы: Кого мы хотим воспитать? Какой человек нам нужен? Это ключевой момент. Вот такие статьи и дают нам понимание куда движемся и что зависит от каждого из нас в этом процессе.
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§ Trueman4400
Re: У государства должна быть идеология
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 01.08.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дмитрий Лекгий: Большевики понимали, что провести свою модернизацию без грамотного населения невозможно.
Действительно, чем выше интеллектуальный уровень человека, тем проще с ним говорить не только о хлебе насущном.
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