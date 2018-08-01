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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.08.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Жаль нельзя показать, ценник 70 тысяч для хорошей бюджетки вроде нормалек..
Хорошо есть кредит онлайн..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&forumid=2&start=13170

это было последнее сообщение Марика. Где же он запропастился? Деньги то серьезные для истощенного города Рудного, и его любимых бомжей))))))
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