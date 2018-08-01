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§ NG.kz
В Торгай на рыбалку. Часть вторая
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торгайская река Кабырга - находка для любого рыболова, будь он плотвичник, щукарь, окунятник. А для карпиниста она вообще фантастический подарок, особенно сейчас, когда здесь можно половить замечательного сазанчика.
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* Sniper
Re: В Торгай на рыбалку. Часть вторая
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.08.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыба классная. Хорошо ей там. А люди как там живут? Вы, там на рыбалке посматривайте по сторонам, по расспрашивайте.
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