MedVed820607 Re: Поиграли в производство мяса #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 53

Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:47 И повторяя это, сами увидели, что делают все последовательно, а можно параллелльно, одновременно, экономя время. Ценно, что сами во время игры к этому пришли.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=627&storyid=24535

Неее товарисч. Только последовательно. Т.к. паралельно можно только в паралельной реальности. Не имея земли тебе кредит не дадут. Не имея решения банка о выдаче смысла заключать договор нет. Нен имея договора просчитать поставку невозможно. С одной стороны ну можно же предварительно обо всем договориться??? Ну да ..... а Толку то?. Договорился об одном потом землю дали не ту, крдеит дали не столько и не тогда. А поставщик к тому времени либо все продал либо цену задрал... Вот и выходит потом деньги на руках есть куча бумаг подписана с "одними" планами, а потратить их можешь только на другие реальные факты