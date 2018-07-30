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§ NG.kz
Внимание всем водителям, можно попасть на штраф
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помните кольцо возле гагаринского моста? Теперь там перекресток со светофором, но многие водители не замечают предписывающий знак «Движение прямо» и поворачивают налево к Плазе.
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§ Алиса
Внимание всем водителям, можно попасть на штраф
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.07.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
на ул.Высокую

ого, у нас и такая улица есть? А то всё за центровские (уже "именные") рвут и мечут. Вон как раз улица, которая "не обидится" от ее переименования, думаю. ТАк нет жеж - центр и все тут им нужен. :-x
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§ 211
Внимание всем водителям, можно попасть на штраф
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

А, Авиационная Высокой стала?
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§ лимон
Внимание всем водителям, можно попасть на штраф
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.07.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А, Авиационная Высокой стала?


если не ошибаюсь, ул.Высокая плавно "переходит" в ул.Авиационную
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* dandiv
Re: Внимание всем водителям, можно попасть на штраф
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 629
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.07.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ул.Высокая плавно "переходит" в ул.Авиационную

По картам goggle maps так и есть, названия как раз там и брал
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* dandiv
Внимание всем водителям, можно попасть на штраф
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 629
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.07.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примерно так необходимо двигаться

[Исправлено: dandiv, 30.07.2018 - 12:58]
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§ Тот самый
Re: Внимание всем водителям, можно попасть на штраф
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.07.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Что-то у меня волосы дыбом встают... и такие водители по дорогам разъезжают

Цитата:
лимон:
знаком направления движения?!


А я и говорю
Цитата:
Тот самый:
Надо глянуть на знак и где он стоит


Фото бы кто приложил, а то и правда дорого будет ответ стоить (3 МРП вроде за несоблюдение предписывающих)

Проезжал там дня 3 назад, но с Высокой вниз на Гагарина и поэтому не видел никаких знаков. Наоборот, понравилось, что типа на красный могу уйти направо через доп съезд. Вот это хорошо они сделали
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§ Тот самый
Re: Внимание всем водителям, можно попасть на штраф
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.07.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Примерно так необходимо двигаться


Не может такого быть, для той Плазы даже светофор отдельный сделали на выезд со стоянки (кому он там нужен?!). А тут такое неудобство чинить... Если только ошиблись с знаками. Может хотели отсечь тех, кто направо в допсъезд и поставить знак "Прямо и налево"
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§ maxsaf
Re: Внимание всем водителям, можно попасть на штраф
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.18 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в правилах не эксперт, но если в этом месте действительно нужно делать 2 км крюк - тот, кто ответственный за установку этого знака - пусть уволится по собственному желанию, пока не поздно, ибо это явно не для людей сделано. Почему бы не получить разъяснения у официальных лиц? За нарушение могут оштрафрвать, а за незнание - никто не оштрафует.
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* dandiv
Внимание всем водителям, можно попасть на штраф
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 629
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 31.07.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Если только ошиблись с знаками

Все может быть ;-)

[Исправлено: dandiv, 31.07.2018 - 10:05]
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* dandiv
Re: Внимание всем водителям, можно попасть на штраф
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 629
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 01.08.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщили, что знак движение только прямо убрали, но столбик остался. Вероятно повесят движение прямо и налево, что будет логично. Тогда направо на перекрестке нельзя будет уходить, что логично, ведь до перекрестка есть специальное ответвление для того, чтобы уходить направо.
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