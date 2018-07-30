Цитата: dandiv:

Что-то у меня волосы дыбом встают... и такие водители по дорогам разъезжают



Цитата: лимон:

знаком направления движения?!





А я и говорю

Цитата: Тот самый:

Надо глянуть на знак и где он стоит





Фото бы кто приложил, а то и правда дорого будет ответ стоить (3 МРП вроде за несоблюдение предписывающих)



Проезжал там дня 3 назад, но с Высокой вниз на Гагарина и поэтому не видел никаких знаков. Наоборот, понравилось, что типа на красный могу уйти направо через доп съезд. Вот это хорошо они сделали