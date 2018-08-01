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§ NG.kz
Поиграли в производство мяса
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.18 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В РК актуализирована государственная программа развития мясного животноводства. И конвейерный подход - концептуальная основа изменений. По крайней мере, так на вопрос «НГ» ответил вице-министр сельского хозяйства Арман ЕВНИЕВ.
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* Sniper
Re: Поиграли в производство мяса
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.08.18 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родственник получил кредит на создание КХ по разведение овец 4 миллиона теньге. Когда посчитали затраты, нужно было получить 40 лимонов. 1 трактор МТЗ-80 с сенокосилкой стоит 17 миллионов теньге. Вот и вся отгадка.
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