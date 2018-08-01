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§ NG.kz
Пропущенный в Ереване гол выбил "Тобол" из Лиги Европы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.18 - 04:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Победный гол "Пюника" на 82-й минуте забил ивуарийский форвард Мохамед Конате, который удачно вышел на замену. 20-летний Конате в 2017 году провел 12 матчей за "Кайрат А" в первой лиге Казахстана и отметился двумя мячами.
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* Sniper
Re: Пропущенный в Ереване гол выбил "Тобол" из Лиги...
Sniper


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Сообщений: 38
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.08.18 - 04:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не умеешь в воду какать.Не пугай рыбу в водоеме. ФК Тобол сплошная головная боль для областного Акима.
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§ Обликоморале
Re: Пропущенный в Ереване гол выбил "Тобол" из Лиги...
Обликоморале


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Сообщений: 5707
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.18 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мешки тобЫлчане адным словом..
у себя на последней минуте гол пропустили ..и туд концовку матча слили..
расстрелять(цы)
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