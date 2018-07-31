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Страница 18 из 18«1...161718
Куратор темы: Обликоморале
§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5702
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионер намерен взыскать с психдиспансеров три миллиона тенге и направить их на благотворительность
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5702
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Завидуешь?))
В Канаде тоже недавно дали зеленый свет, вплоть до выращивания для себэ. 8-)
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5702
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень полезное чтиво, особенно для молодых девушек!!!
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Так Лиля в отпуске? Наверно где нибудь на лазурном берегу греится. Она просто незнает , отстает от жизни:)))турции-египты это уже вчерашний день! Щас новая тема : экотуризм. Новые ощущение)))). Вобщем нормальные пацаны седня осваивали новый вид отдыха: агротуризмь)))
Мне пришлось побывать в удивительном месте. Начьнем: :lol:


[Исправлено: Vital, 31.07.2018 - 23:46]
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый ослик
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут не просто ферма. Тут свое производство. Колбас- малбас делают. Сыр марцынело. И даже свое мороженое из молока НАСТОЯЩЕГО. Люди приезжают с Москвы закупатся.
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Vital, 31.07.2018 - 23:59]
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


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§ Алиса
Антифлуд для адекватныхъ.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.08.18 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталь, ты там случаем оставаться жить не собираешься? Так описываешь и фотки кидаешь, что кажется подобное. :-o
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заметьте , все животные породистые. У нас таких нету.
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Возможно. Надеюсь что получится остатся
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.18 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От меня не на шаг не отходил. Все печеньки мои заточил. Упаковка была для чая. )))


[Исправлено: Vital, 01.08.2018 - 00:22]
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Ответить Новый топик
Страница 18 из 18«1...161718
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