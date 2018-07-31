Цитата: Инквизитоp:

правильно понял, суд теперь больше не объективен в вынесении приговоро

Это в любом суде так, даже в самом самом..

Человеку предоставляется возможность обжаловать, хоть в ООНском суде..

А мнение суда всегда чисто субъективно и судья опирается на те данные, что ему преподнесли, очень субъективно..

Как и эти за деньги, как их там, а, присяжные..

Чуть не написал осужденные..

Их вообще раз пальцем щелкнуть, чтобы подкупить или припугнуть..