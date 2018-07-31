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§ NG.kz
В Минздраве объяснили изъятие опасного препарата "Нортиван" из аптек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33293
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве здравоохранения РК объяснили, почему из казахстанских аптек стали массово изымать препарат под названием "Нортиван". Выяснилось, что он и ещё ряд других препаратов содержат опасную фармацевтическую субстанцию от китайского производителя.
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* 211
Re: В Минздраве объяснили изъятие опасного препарата...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.07.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Фармацевтическая кампания что то там недодала что ли?
Обычно хоть самое что ни на есть Г можно признать лекарством, и его будут продавать, потому что за это Г дади Громадные деньги кому надо..
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