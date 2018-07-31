211 Re: В Минздраве объяснили изъятие опасного препарата... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3423

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:54 Хех..

Фармацевтическая кампания что то там недодала что ли?

Обычно хоть самое что ни на есть Г можно признать лекарством, и его будут продавать, потому что за это Г дади Громадные деньги кому надо..