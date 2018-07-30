211 "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3423

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:50 Для меня и для каждого тут, кто где находится, в коллективе, интересует вопрос национальности коллеги так сказать..

Всегда так было, всегда так есть и всегда так будет, даже если ты находишься в самой демократической стране мира, где указывается в биографии твои национальные корни не только по отцу, а и по матери и дедам..