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≡ "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33293
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание дела по обвинению заместителя начальника Южного отдела УВД Ерлана ЕЛЬТУЗЕРОВА в нанесении трех ударов охраннику рестобара "Р-10" Андрею УСЕНКО продолжилось в суде № 2 Костаная сегодня, 30 июля.
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* 211
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.07.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня и для каждого тут, кто где находится, в коллективе, интересует вопрос национальности коллеги так сказать..
Всегда так было, всегда так есть и всегда так будет, даже если ты находишься в самой демократической стране мира, где указывается в биографии твои национальные корни не только по отцу, а и по матери и дедам..
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