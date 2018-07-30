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≡ "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33293
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание дела по обвинению заместителя начальника Южного отдела УВД Ерлана ЕЛЬТУЗЕРОВА в нанесении трех ударов охраннику рестобара "Р-10" Андрею УСЕНКО продолжилось в суде № 2 Костаная сегодня, 30 июля.
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* 211
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Усенко, не растерялся..
Некоторые бы как тов. Воронин предложили бы его расстрелять, а ему за отвагу перед преступным деянием сотрудника полиции еще и медаль нужно дать и показать всем - Вы тоже можете вывести на чистую воду оборотней в погонах..
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* 211
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а то что когда то украл кусок хлеба, так эта подлость по отношению к отважному пасану..
С кем не бывает..
Зато сейчас он усадил того, кого не каждый честный сможет усадить на свое законное место..
Вот такие то сотрудники и подбрасывают всякие улики для повышения раскрываемости несчастным, вместо того, чтобы реально гоняться за конкретными опасными преступниками..
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§ olegggon
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 30.07.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истинное лицо полицейского. Никаких моральных принципов, вообще.
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§ yudjin
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5455
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.07.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
начал нарушать общественный порядок особо дерзко, использовал нецензурные выражения, в презрительной форме и в форме превосходства начал бравировать своей должностью, заявляя, что он зам. начальника УБОП. Угрожал совершить непристойные действия. После чего нанес 2-3 удара в область грудной клетки, чем нарушил общественный порядок и привлек внимание посетителей.

Какое точное описание состояния дел в нурлыкунии... Может не зря в Алматы требуют отставки министра и прочих погононосцев?
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§ Обликоморале
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5701
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.18 - 22:26
Комментарий удален модератором.
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§ arman_kst
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.07.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наказать надо экс полицейского, чтобы другим не повадно было
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§ лимон
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.07.18 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

а они там есть?
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§ Vradon
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
Vradon


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Сообщений: 90
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 31.07.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно - будут ли поступать угрозы после этого дела к Усенко. А за разжигание межнациональной розги статью выдвинут?
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§ KOS77
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 31.07.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Русский, ты что здесь делаешь?

Странный вопрос, а своему адвокату он его задавал? Интересно, как он решает к кому так обращаться?
Цитата:
arman_kst:
Наказать надо экс полицейского, чтобы другим не повадно было

Наказывать нужно, но увы все бестолку, не он первый, не он последний такой. Пока с "ксивами" и при должности, все "крутые", а когда "выпнут" с должности многие идут в такие же охранники, как потерпевший. Скромнее нужно быть.
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§ Сабыр
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 31.07.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Русский, ты что здесь делаешь?" если адвокат парня грамотный,то он просто обязан повесить на оборотня ещё и статью за разжигание межнациональной розни! Офицер по определению не может говорить такие вещи! Мерзавец!
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§ Menden1968
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
Menden1968


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Сообщений: 32
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.07.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:После этого Ельтузеров и его адвокаты ходатайствовали, чтобы судья единолично ознакомился с данными в отношении потерпевшего, которые хранятся в управлении ДВД под грифом "секретно
- Тогда вы поймете, кто есть кто и что из себя представляет так называемый потерпевший, - возмущался Ельтузеров.".Какой то прям 37год,чтоб свою пятую точку выгородить приплёл судимость потерпевшего.
"Русский, ты что здесь делаешь? Я - зам. начальника УБОП".
По словам зам. начпльника УБОП русским делать нечего в стране?.Здесь не пахнет а прямое проявление национализма.
Яблоко от яблони не далеко падает........вывод что сказало яблоко так и думает яблоня логично
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§ Обликоморале
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5701
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если его еще по нац. розне начнут крутить, встрять может по полной.
На этом однозначно, могут найтись желающие, баллы заработать.
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* 211
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.07.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русский, хохол, меня в России казахом называли..
В Египте русским..
Это что, национализм?
По моему тут путаются понятия..
Истинный национализм был и есть у фашистов или как их там..
А обычные людишки все говорят русский или казачок..
Тут с понтом никто в бытовухе об этом не слышал..
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* 211
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.07.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас по родам называют, первый вопрос, когда знакомится казах с казахом, его определение, типа род какой..
Отсюда чтоб обидеть или не обидеть, идет дальнейшие разговоры, учитывая род..
Так же и с сословиями, званиями, богатствами, в том числе и принадлежность к другой нации..
Какой это национализм..
Если только Истерику поднять..
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