KOS77 Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 658

Регистрация: 14.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:19 Цитата: Русский, ты что здесь делаешь?

Странный вопрос, а своему адвокату он его задавал? Интересно, как он решает к кому так обращаться?

Цитата: arman_kst:

Наказать надо экс полицейского, чтобы другим не повадно было

Наказывать нужно, но увы все бестолку, не он первый, не он последний такой. Пока с "ксивами" и при должности, все "крутые", а когда "выпнут" с должности многие идут в такие же охранники, как потерпевший. Скромнее нужно быть.