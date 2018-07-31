Обликоморале Два миллиарда тенге на "красивые номера" потратили в Казахстане за полгода #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5701

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:51 Цитата: Vital:

с красивыми номерами.

Они сейчас как красная тряпка для гайцов. С таких как раз и имеют по полной.

Цитата: Vital:

Вы лучше прикиньте сколько денег оставалась раньше в карманах у полицейских



Да и сейчас не меньше, тем более "дойные коровы" на виду, оп чем см. выше.

