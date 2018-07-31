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§ NG.kz
Два миллиарда тенге на "красивые номера" потратили в Казахстане за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За полгода через специализированные ЦОНы реализовано почти 8 тысяч государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса. Пятерку регионов с наибольшим спросом замыкает Костанайская область.
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§ Сабыр
Re: Два миллиарда тенге на "красивые номера" потратили...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 31.07.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю поменять KZ на QZ и ещё раз собрать 2 ярда ;-) А вообще,мне не нравится что полгорода теперь ездят 010,теперь,когда они на каждом Г и не смотрятся вовсе..
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§ Vradon
Re: Два миллиарда тенге на "красивые номера" потратили...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 31.07.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда не понимал эту тягу к красивым цыфоркам :-x
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§ Мейрам
Re: Два миллиарда тенге на "красивые номера" потратили...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 31.07.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мда уж...
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§ Сергей_я
Два миллиарда тенге на "красивые номера" потратили в Казахстане за полгода
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2519
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 31.07.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Никогда не понимал эту тягу к красивым цыфоркам

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=773893&topic_id=35129&forumid=1#773893

Значит Вам не свойственны понты. Значит вы нормальный человек. Это хорошо, так и должно быть в принципе.
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§ Инквизитоp
Re: Два миллиарда тенге на "красивые номера" потратили...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 31.07.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прикольно на картинке закрасили 01 регион :lol:
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§ Vital
Re: Два миллиарда тенге на "красивые номера" потратили...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.07.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну почему сразу понты? А если я хороший человек. Если я люблю красиво одется, красиво ездить, с красивой татаркой, с красивыми номерами. Не кого не обижаю. В церковь иногда хожу.
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§ Vital
Два миллиарда тенге на "красивые номера" потратили в Казахстане за полгода
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.07.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы лучше прикиньте сколько денег оставалась раньше в карманах у полицейских Потом они ходют по ночным клубам с 5 000 баксами и показывают всем.
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§ Victor Yang
Два миллиарда тенге на "красивые номера" потратили в Казахстане за полгода
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10810
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.07.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
с красивой татаркой

Мечты, мечты... :lol:
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