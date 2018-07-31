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§ NG.kz
Приговор по резонансному делу о драке возле клуба West прокомментировал судья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Санкция статьи, по которой обвиняли подсудимого, предполагала от 5-ти до 10 лет лишения свободы, - пояснил Арман Кабенов. - Я дал ему минимальный срок, учитывая, что Есымгалиев ранее не был судим и у него двое малолетних детей.
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§ Инквизитоp
Re: Приговор по резонансному делу о драке возле клуба West...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 31.07.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Арман Кабенов несколько раз отметил, что приговор в отношении Есымгалиева - это его субъективная оценка, и он может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Я правильно понял, суд теперь больше не объективен в вынесении приговоров?
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