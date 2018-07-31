Сергей_я Два миллиарда тенге на "красивые номера" потратили в Казахстане за полгода #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2519

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:43 Цитата: Vradon:

Никогда не понимал эту тягу к красивым цыфоркам



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=773893&topic_id=35129&forumid=1#773893 Никогда не понимал эту тягу к красивым цыфоркамИсточник:

Значит Вам не свойственны понты. Значит вы нормальный человек. Это хорошо, так и должно быть в принципе.