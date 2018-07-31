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Куратор темы: drakon
§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 31.07.18 - 07:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лет 12 назад,возил внучку туда.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13005

крепкая у тебя память, тут не вспомнишь. Ходил вечером на ночь на горшок или нет)))))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14214
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор,я же не сказал,12 лет Назад.
Я сказал - л.ет 12... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14214
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витя, с восьмилетием,тебя.
На форуме НГ... :lol: :lol:
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§ Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.07.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
drakon:
Витя, с восьмилетием,тебя.
На форуме НГ...

это сам себя что ли? или я чето не пойму кого :-o :oops: :oops:

[Исправлено: Алиса, 31.07.2018 - 12:33]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Точно.. Герр Виктор, поздравляю.
Накапай сегодня себе 50 капель, законных. :lol:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 31.07.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Накапай сегодня себе 50 капель, законных. :lol:
Нельзя ему такое предлагать. Только отучился в Фатерлянде, от этих вредных привычек.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14214
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алиса,кто же поздравит?
Если не самсебя... :lol:
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